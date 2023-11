November 23-án, csütörtökön 9 órától tartja soron következő ülését Tatabánya önkormányzatának képviselő testülete. Legutóbb a legnagyobb vihart egy váratlan ügy kavarta. Szücsné Posztovics Ilona polgármester, elmondta, hogy egy akkumulátoripari beruházásban gondolkodó befektető kereste meg az önkormányzatot, akinek kilétét többször kérdésre sem árulta el. Azt azonban igen, hogy elutasította az ajánlattévőt.

A polgármester azt szerette volna, hogy a közgyűlés hozzon egy elvi és általános határozati javaslatot arról, hogy a városban semmilyen akkumulátorgyártással összefüggő ipari beruházás nem valósulhat meg. A képviselők azonban nem értették, hogy miért nem tudhatnak meg pontos információkat a megkeresésről. Végül hosszas vita után több képviselő kérésének is eleget téve az a döntés született, hogy a következő ülésen részletes napirendi pontként kidolgozva tárgyaljanak és döntsenek az ügyben.

Azóta már Szücsné Posztovics Ilona Schmuck Erzsébettel, az LMP társelnökével is tartott egy sajtótájékoztatót a témában, ahol szintén szóba került az akkumulátorgyár, de nem hangzott el konkrétum. Nemrég egy közgyűlésen szintén a polgármester által megadott egyik fő téma ez volt, amiről a lakosság kifejthette véleményét. de ott sem derült ki a titokzatos befektető. Most azonban kiderülhetnek a részletek, hiszen csütörtökön külön napirendi pont az önkormányzat felé jelzett beruházási szándékok bemutatása, amely vélhetően az akkumulátorgyártással kapcsolatos megkeresést fedi. Csakhogy a polgármesteri hivatal meghívója szerint ez legutolsó napirendként, zárt ülésen szerepel majd. Ezek szerint a tatabányaiak most sem tudhatják meg, hogy ki és mit szeretne a város határában felépíteni.

A nyilvános ülésen többek között szó lesz a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv felülvizsgálatáról, a 70 év feletti tatabányai lakosok támogatásáról, a tatabányai jégpálya fejlesztéséről, a T-Busz Kft. autóbusz-menetrendjének 2024. január 1-től történő módosításáról és a Tatabánya közterületi játszótereinek állapotáról is. Zárt ülésen tárgyalják többek között a Tatabánya Kultúrájáért Díj, az Évgyűrű Díj adományozásáról és Krajcsirovits Henrik Városi Művészeti Ösztöndíj odaítéléséről szóló napirendeket, s utolsóként az önkormányzat felé jelzett beruházási szándékok bemutatását is.