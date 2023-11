A sztrádahálózat üzemeltetését és fenntartását végző vállalat tájékoztatása szerint a 45. héten – vagyis a november 6-12. közötti időszakban is találkozhatunk országszerte munkagépekkel a gyorsforgalmi utakon. Bizonyos helyeken sebesség- és forgalomkorlátozásra is kell számítani, a terelések miatt az MKIF Zrt. azt kéri a közlekedőktől, hogy óvatosan haladjanak el a munkavégzéssel érintett szakaszokon és figyeljenek az ott dolgozó kollégákra is.

Hétfőn az M1-es autópálya 163-167. kilométerszelvények közötti szakaszán, az országhatár felé tartó oldalon zajlanak szintrehozási munkálatok. Csütörtökön ugyanazon az oldalon, a 170-172. kilométerszelvények között végzik majd a szükséges beavatkozást a szakemberek.

A főváros felé tartó oldalon most szombaton a 92-95. kilométerszelvények között, vasárnap a 112-124. kilométerszelvények között is lesz munkavégzés. Utóbbi szakaszra november 27-én is vissza fognak térni a munkagépek. A vállalat ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a járművezetők indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak az Útinform oldalán, vagy az MKIF Zrt. saját honlapján.