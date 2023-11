– A rendelet az első évben nagyon sikeres volt, ez már meglátszódott a szilveszter előtti napokon is, gyakorlatilag akkor egyáltalán nem volt tűzijátékozás. De az év utolsó éjszakáján is sokkal kevesebben lőttek fel tűzijátékot, ami a tavon maradt vadludak számán is meglátszott. Hiszen emlékezzünk vissza, hogy a rendelet előtti utolsó szilveszteren az összes vízimadár eltűnt az Öreg-tóról. A rendelet életbelépése utáni első szilveszterkor pedig a kétharmaduk a tavon maradt. Az első pár év nagyjából ezen a szinten is maradt – mondta a természetőr, aki hozzátette: sajnos tavaly jóval erősebb tűzijátékozás volt Tatán és sok madár el is ment a tóról. Ennek pedig több oka is lehett.

– Az időjárás is enyhe volt, sokan szívesen kimentek az utcára, az udvara éjszaka. Másrészről, eltelt öt év és egy generáció felnőtt azóta, hogy életbe lépett ez a rendelet, ami gyerekként még nem jelentett számára sokat, azonban most hogy felnőtt már ő is tűzijátékozhat.

Ezért úgy éreztük, hogy itt az ideje annak, hogy újra nyomatékot adjunk a rendelet tudatosításának. Hiszen lassan kezdődik a vadlúd szezon is a tavon.

És a vízimadarak fontos természeti kincsei Tatának, amiket védeni kell – tette hozzá a közgazdász, aki azt szeretné, ha fizikai jelenléttel is erősebben, határozottabban léphetnének fel idén.