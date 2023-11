A tájékoztatáson is dolgozik a bizottság

Mint megírtuk, 520 milliárd forintos óriásberuházással 900 új munkahelyet hoz létre a kínai Bamo Technology, amely Ácson építi fel első európai üzemét, ahol katódanyagot terveznek gyártani elektromos akkumulátorokhoz. A lakosság tájékoztatása érdekében hozták létre azt munkabizottságot, amelynek tagja többek között az ácsi polgármester, a jegyző, több képviselő, a környező települések polgármesterei, a helyi civil szervezetek képviselői, valamint a katódanyaggyárat építő BAMO Technology Hungary Kft. is. Az ülésen a vállalat képviselője tájékoztatást ad minden esetben a projekt állásáról, valamint válaszol az elmúlt időszakban felmerült kérdésekre is, amelyeket továbbra is fogadnak a lakosság részéről.