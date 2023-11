Ez a KRESZ kérdés nem csupán azoknak okoz fejtörést, akik még a vizsga előtt állnak, de alaposan feladja a leckét a rutinos sofőröknek is. Pedig rengetegszer adódik olyan helyzet a közutakon, ahol több jármű és rengeteg szabály találkozik egymással. Ebben a trükkös helyzetben is erről van szó; és nehéz eldönteni, milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésen. Nézd meg alaposan a képet!

Vajon milyen sorrendben mehetnek át a járművek?

Ahogy a Ripost is emlékeztet rá, legtöbben ott rontják el, hogy arra tippelnek, hogy a motoros indulhat először. Azonban ez a KRESZ kérdés pont azért trükkös, mert itt több elsőbbségadási szabály is találkozik, hiszen kanyarodás is van, jobbkéz-szabály és kanyarodó főútvonal is. A megoldásért görgess lejjebb!

A Kresz szerint a teherautó, az autó, a troli, végül a motoros a helyes sorrend.