Mint arról korábban beszámoltunk, 54 éves korában meghalt Matthew Perry amerikai színész, aki a Jóbarátok című sorozatban Chandler Binget alakította. Halálával kapcsolatban továbbra is rengeteg a kérdőjel, Horváth Judit tatabányai pszichológus véleményezte, hogy mi is lehetett a népszerű, szeretett sztár sorstragédiája, és hogyan tud egy ilyen szórakoztató, vicces ember, vagy bárki olyan mélyre jutni, mint a színész az élete során sokszor.

Matthew elvesztése mindannyiunkat mélységesen lesújtott. Többek voltunk, mint színésztársak, mindig egy családot alkottunk

– írták Matthew Perry halála után a Jóbarátok című sorozat főszereplői – Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc és David Schwimmer –, akik közös közleményben reagáltak barátjuk halálára.

Éppen ez, a család egységének hiánya lehetett az egyik oka annak, hogy a népszerű sztár a magánéletben olyan sokat küzdött. Horváth Judit tatabányai pszichológus szerint Matthey Perry amerikai színésznek volt egy vágyott és egy valós szerep is az életében. Perry a Jóbarátok Chandlerjeként eljátszhatta mindazt, amire a sztár erősen vágyott a való életben. A kamerák előtti karakter révbe ért, volt családja, mindig volt egy-két vicc a tarsolyában. A kamerán kívül viszont súlyos alkohol- és drogproblémákkal küzdött, de gyógyszerfüggőség is kialakult nála.

Horváth Judit szerint akkor van nagy baj, ha ez a kettő − a vágyott és a valós szerep − nem tud szétválni, hanem keveredik egymással, ami később feloldhatatlan problémához, akár depresszióhoz is vezethet.

– Hasonló kettősség a személyiségfejlődéskor fordul elő, a kamaszkorban. Annyi a különbség, hogy a tinédzserek sok esetben ezt nem tudják feldolgozni. A színésznek viszont terápia lehetett a vágyott szerep megélése a kamerák előtt – mondta a szakember, aki szerint az ellentétek feloldása miatt választják sok esetben a függőséget, ami egy alacsony szintű megküzdési technika. Legyen szó kamaszról vagy színészről, odáig kell eljutni, hogy a vágyott szerepek helyett a jelent kell megélni, ahelyett, hogy a múltban vagy a jövőben keresnénk a megoldást – zárta szavait Horváth Judit.

Korábban egyébként Perry maga vallotta be, hogy a való életben ő is azt csinálta, mint a szarkasztikus Chandler a sorozatban. Poénokkal próbálta elrejteni az érzéseit, ő akart lenni a vicces, szórakoztató srác. Arról is beszélt, hogy halálosan félt attól, hogy a nézők nem nevetnek majd poénjain. Élet és szerep így fonódott össze az életében...