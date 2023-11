Dr. Csáky Csaba elmondta: vármegyénkben a tatai rehabilitációs kórházban most indították újra a kezelést. Folyamatosak a komáromi gyógyfürdőben és a kórházban, és most kezdődött el Esztergomban, az Aquasziget Gyógyászati részlegen, ahol már a komplex fizikóterápiás eszközök között szerepel a száraz szén-dioxid fürdőkabin is. Tervezik az oroszlányi rendelőintézetben is a bevezetését.

Az elnök kiemelte: a nehezen gyógyuló, fekélyes sebek esetén nem lehet vizes kezeléseket alkalmazni, a száraz forma zsákos vagy kabinos alkalmazása viszont ezeken a területeken is használható.

Az egyesület szorgalmazza, hogy minden rehabilitációs intézményben, járóbeteg részlegen legyen elérhető ez a gyógyászati technika.

Annál is inkább, mivel az utóbbi időben a szépség-, a wellness, a fittness iparban is megjelent ez a terápia: a szén-dioxid a bőrön át felszívódva a keringést támogatja, tágítja az ereket. Az alkalmazásnak nincs ellenjavallata, rendkívül sokoldalúan hasznosítható. Természetes és fájdalommentes – tette hozzá dr Csáky Csaba.