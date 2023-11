Már látható a Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzatának YouTube csatornáján a Vármegyejáró legújabb filmje, ami ezúttal Tatát mutatja be. A vármegyei önkormányzat Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a helyi televízióban már debütált az imázsfilm, és szombaton reggel a tatai Vadlúd Sokadalom egyik programjaként az érdeklődők is megtekinthették a Vármegyejáró filmsorozat Tatáról készült 15 perces epizódját. Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke üdvözölte a nagysátorban melegedőket.

Elmondta, hogy a megyei identitást erősítő filmekben a vármegyei önkormányzat szíve-lelke benne van, azok saját gyártásban készültek. Hozzátette: Tata a vármegye egyik gyöngyszeme, ezért is időzítették a film átadását erre a népszerű eseményre. Popovics György a vizek városát bemutató alkotást díszdobozos pendrive-on adta át Michl József polgármesternek, aki megköszönve az ajándékot, sok örömet kívánt a film megtekintéséhez.

A Vármegyejáró filmsorozat Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata TOP „A mi megyénk, a mi világunk” című pályázatának keretén belül valósult meg.