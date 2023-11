Adatok

A projektzárón elhangzott: a több mint 3,5 kilométer hosszú kerékpárhálózatot 151 munkanap alatt sikerült megépítenie a kivitelezőnek. Néhány érdekes adatot is közölt a kivitelező: megmozgattak 6 ezer köbméter földet, 8 ezer tonna zúzott követ, 4200 méter beton útszegélyt építettek ki, s 1300 tonna aszfaltot használtak. A korlátok 240 méter hosszan lettek kiépítve, s 73 közúti jelzőtáblát is kihelyeztek, napelemes lámpákat is bekötöttek, telepítettek 900 méter új kerítést, kerékpáros hidat az Által-ér fülé, s 7 ezer négyzetméter zöld felületet füvesítettek.