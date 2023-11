Tedd magad próbára! 1 órája

Kvíz: 10 magyar szó, amiről nem is tudtad, hogy a cigány nyelvből vetted át

Az évszázadok során sok cigány szó került be a magyar nyelvbe, amelyek jobbára az argóban, a szlengben tűntek fel, azonban néhány mindennapi szóhasználatunkba is beépült. Egy részükről nem is sejtjük cigány eredetét. Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak cigányul és magyarul?

A héten tartott romani világnap okán gyűjtöttünk össze a Füzes Utcai Általános Iskola és a Nemzetiségi-Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ (NeRok) rendezvény az alábbi 10 kifejezést.

Ha lejjebb görgetsz, ellenőrizheted is magad. Ha ismersz további, cigány nyelvből eredő jövevényszavakat, küldd el nekünk e-mailben a [email protected] email címre! pulya / o pujo kéró / o kher góré / o goro hóhányó / xoxamno-i-e gógyis / godji dellázik / del benga / o beng raj / o raj verda ruppó / o rup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . csibe (cigány), gyerek (magyar) ház (cigány), lakás (magyar) gazda (cigány), főnök (magyar) hazug (cigány), szélhámos (magyar) agy, gondolat (cigány), okos (magyar) ad (cigány), pénz (magyar) ördög (cigány), nagytermetű férfi (magyar) úr (cigány), menő (magyar) szekér (cigány), autó (magyar) ezüst (cigány), érték (magyar)

