Dr. Molnár Attila arról is beszámolt a Komáromi Televízió Facebook-oldalán közzétett videóban arról is beszámolt, hogy a városban javában zajlik a karácsonyi készülődés. Megérkezett a város karácsonyfája, illetve a díszítés is folyamatban van, december 3-tól adventi fényárban úszik majd a város. A Szabadság téren minden vasárnap 17 órakor gyújtanak gyertyát.