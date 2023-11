A város karácsonyfája az idén is a városháza előtti Szabadság téren kapott helyet. Mint megtudtuk, a fenyőt ebben az évben a szőnyi Gyöngyvirág utcában élő Peski Csaba ajánlotta fel. A Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai az adventi koszorút is készítik már és a jövő héten a fenyőfát is feldíszítik.