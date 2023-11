Pénteken értesítették Neboda Gyöngyit, a kisbéri Sz. Ferenc élettársát, hogy Ferencet kórházba szállították, mert epilepsziás rohama volt. Miután a férfi állapota javult, úgy döntöttek, hogy már nem szorul kórházi ellátásra, ezért hazamehet. Szombaton reggel értesítették Gyöngyit, hogy hazaszállítják a párját.

A férfi élettársa a Ripostnak elmondta:

– Budapesten dolgozom heti váltásban, ezért amikor én nem vagyok otthon, anyukám szokott ételt vinni neki és odafigyelni rá. Fel is hívtam, hogy elmondjam neki, hogy hazaengedik Ferencet, vigyen át neki ételt.

Gyöngyi édesanyja azonban hívta lányát délután, hogy hiába csengetett, kopogott, Ferenc nem nyitott ajtót.

– Először arra gondoltam, hogy lehet csak alszik. Mondtam is neki, hogy semmi baj, hagyja csak ott az ételt az ajtó előtt, majd észreveszi és beviszi.

Az asszony másnap is elment a lakáshoz, és azt látta, hogy az étel ugyanúgy az ajtó előtt van. Aggódni kezdtek, ezért Gyöngyi megkérte édesanyját, hogy menjen be a lakásba és nézzen körbe. Ekkor kiderült, hogy minden érintetlen, és Ferenc sincs sehol.

– Felhívtam a kórházat, ahol egy nagyon kedves és segítőkész hölgy vette fel a telefont. Elmondta, hogy igen, Ferenccel szombaton elindult a betegszállító haza, ám gondok adódtak, ugyanis Ferenc rágyújtott az autóban, annak ellenére, hogy többször is figyelmeztették és rászóltak, majd állítólag a másik beteggel is összeverekedett – árulta el a portálnak Gyöngyi, aki azt is hozzátette, hogy emiatt élettársát Oroszlányban hagyták.

– Ezután a gyámja azonnal bement a rendőrségre, hogy bejelentse az eltűnését. Ferencről tudni kell, hogy ő egy masszív alkoholista volt, aki most már gyógyulófélben van. Viszont a térben és az időben nem igazán tud orientálódni. Telefonja sincs, ugyanis nem tudja kezelni. Ha valaki megkérdezné tőle, hogy hol lakik, a címét sem tudná megmondani és az iratai sincsenek nála.

Gyöngyi az egyik ismerősétől úgy tudja, a férfinél még kabát sincsen. Nem ez az első, hogy a férfit keresik, többször előfordult, hogy a kórházból is megszökött.

– Volt, hogy egy szál pelenkában megszökött a kórházból, mert haza akart jönni hozzám. Éjszakákat és nappalokat aggódtam át érte, mire meglett. Remélem most is minél hamarabb előkerül – tette hozzá az aggódó élettárs.