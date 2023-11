Az összejövetelen Gálicz Gábor szakosztályvezető, illetve Vig Attila, a klub elnöke is köszöntőt mondott a jelenlévőknek. A Pilisi Parkerdő Zrt. honlapján részletesen ismertetik az 1933-ban épült ház történetét. Megemlítik, hogy többféle név kering a köztudatban a menedékház kapcsán. Egyes turistatérképeken a Sasfészek elnevezés szerepel, mellyel vélhetően az érintetlen erdei környezetre, illetve a teraszról nyíló remek panorámára utalhatnak. Érdemes felmenni a Fekete-hegyre, hiszen a Gerecsétől a szlovákiai Duna menti alföldön át egészen a Burdáig el lehet onnan látni.

A társaság oldalán olvasható az is, hogy Berda József tiszteletére Berda József Kulcsosháznak is nevezik, ugyanis a József Attila-díjas költőnek ez volt az egyik kedvenc kirándulóhelye. Nagy valószínűséggel az egész hegység kiemelt helyet foglalt el az ő életében, hiszen a csobánkai Csúcs-hegyen is emléktábla őrzi Berda József nevét. Mivel a második világháború során hosszú hónapokon át a térségben húzódott a front, így nem meglepő, hogy az épület is alaposan megrongálódott. Érdekesség, hogy az újjáépítés során lovas kocsikkal, illetve sokszor a saját hátukon vitték fel az építők a szükséges építőanyagokat. A nyolcvanadik évfordulóra a Pilisi Parkerdő Zrt. felújította a menedékházat, 2013 óta napkollektorokkal és aggregátorral lehet biztosítani az elektromos áramot, ugyanakkor a korszerűsítés ellenére az épület megőrizte a tradicionális jellegét.