Az esemény elején dr. Tittmann János közölte, hogy az idei évben megváltozott a közmeghallgatás lebonyolítása, hiszen a tájékoztatási anyagot már előre közzétették a dorog.hu-n. Ráadásul a lakosok előre elküldhették kérdéseiket az önkormányzatnak, melyre a polgármester a helyszínen is választ adott, sőt a törvényben meghatározott határidőn belül írásban is válaszolnak a kérdéseket feltevőknek.

Dr. Tittmann János elsőként a költségvetésről beszélt, majd felidézte az idei évet. Januárban Lencsés Lajos dorogi születésű világhírű oboaművész 80. születésnapja alkalmából különleges koncertet rendeztek a Budapest Music Centerben, ahol a polgármester köszöntötte az ünnepeltet, másrészt pedig Lencsés Lajos átvehette a Dorogiak Dorogért Alapítvány kitüntetését.

Szintén az év első felében Dorog németországi partnertelepülése, Wendlingen am Neckar iskolai bútorokkal támogatta a városi oktatási intézményeket. Érdekesség, hogy a két település idén megerősítette a huszonöt éve tartó együttműködését. Dr. Tittmann János szerint kellemetlen meglepetésként érte a városvezetést, hogy a József Attila Művelődési Házban található Furlán-üvegablak felújításra szorult. A munkálatokat Simon Kata üvegművész és munkatársai végezték el, akiknek ezúttal is köszönetet mondott.

A polgármester elismerően beszélt arról, hogy júliusban Dankó József korábbi alpolgármester, nyugalmazott pedagógus, korábbi iskolaigazgató több évtizedes a parlamentben megtartott 50. Honismereti Akadémián több évtizedes honismereti munkássága elismeréseként átvehette a Honismereti Szövetség Emlékérmét.

Ahogy azt a városban élők megszokhatták, a Bányásznap kitüntetett szereppel bír a település életében. A rendezvénysorozathoz kapcsolódva rendre átadnak egy-egy megvalósult beruházást is. Idén a korszerűsített Petőfi óvodát avatták fel Bányásznapkor.

A jövő év is a beruházásokról fog szólni Dr. Tittmann János a tájékoztató végén a jövő évi tervekről is beszélt. Az egyik legnagyobb projekt a kálvária tetején található aknatorony kilátóvá alakítása lesz, melyre a TOP Plusz-ban elnyert támogatás révén nyílt lehetőség. Egyúttal megjegyezte, hogy a projekt részeként lehetővé válik a stációk között gyalogos közlekedési út és világítás megépítésére is. A város polgármestere úgy véli, hogy a beruházás eredményeként a kilátó a helyiek mellett a kirándulók számára is igazi attrakcióként szolgálhat majd. Szintén a TOP Plusz-ban nyert 500 millió forint támogatást az önkormányzat zöld infrastruktúra fejlesztésre. Ennek a nagyobb volumenű projektnek a részeként egy új városrész létesülhet a Reimann Miniverzum mellett, ahol az elképzelések szerint a szivárgó karsztvíz összegyűjtésével vízfelületet is létrehoznának.

Dr. Tittmann János kitért az elmúlt évben jelentkező drasztikus energiaár-emelkedésre is. Megjegyezte, hogy tavaly október elején sokkhatásként érte az önkormányzatot, hogy a távhőszolgáltatás díja tizenhat és félszeresére drágult. Lényegében ennek is köszönhető, hogy elindítottak egy programot, melynek eredményeként többek között a Nipl Stefánia Uszoda fenntarthatóságát is új „pályára helyezték”. Az érintett intézményt is az elmúlt hónapokban rákötötték a gázvezeték-hálózatra, így már gázzal és távhővel is lehet működtetni.

A jelenleg is zajló uszodai felújítás kapcsán szó volt arról is, hogy új tetőszerkezet fog épülni, amely napelemek elhelyezésére is alkalmas lesz. A cél az, hogy a jövőben hasonló drasztikus energiaár-emelkedések ne veszélyeztessék az intézmény működését.

Dr. Tittmann János hangsúlyozta: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) megvalósuló Mária utca zöldben 2020 című projekt keretében épül a piac, mely építészeti, kereskedelmi, környezetesztétikai és szolgáltatói szempontból is üde színfoltja lesz a városnak.

A polgármester végül kitért az Erkel Ferenc Zeneiskola helyzetére is. A városvezetés hosszú évek óta cipelte annak a terhét, hogy az intézmény méltatlan körülmények között működött. Bár voltak tervek arról, hogy a zeneiskola a volt Dózsa-iskola épületébe költözik, ám alapfokú művészeti oktatás infrastrukturális fejlesztésére hosszú évek alatt sem született támogatási konstrukció. Hozzátette: a művésztanárok örülnek annak, hogy az Intézmények házában méltó körülmények között működhet tovább a zeneiskola.