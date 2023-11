A jelenlegi Swifthez képest alig változtak a lebegő hatású C-oszlopok és a LED-es lámpák, ugyanakkor van némi újítás, mint például a trapéz alakú fényszórópár, vagy a zongoralakkal és krómmal is díszített hűtőmaszk, mely a korábbi változathoz képes lejjebb került. A cikk szerzője említi, hogy a hátsó kilincsek ismét hagyományosak, a karosszéria hossza enyhén nőtt. Az XG nevű alapmodellnél dísztárcsás 15 colos acélfelnik, a többihez új tervezésű, 16 colos felnik járnak.

Belülről is szép, ugye?

Fotó: Gulyás Péter István / Forrás: Suzuki

A műszerfal is megújult, mely a korábbinál jobb felbontású érintőképernyőt is tartalmaz. A kijelzőn a Suzuki Connect szolgáltatásra való előfizetést követően igénybe lehet venni például a valós idejű forgalomtervezéssel megtámogatott navigációs rendszert is. Emellett szintén hasznos lehet, hogy a távolból, okostelefonnal is rá lehet majd csatlakozni a járműre.

A megannyi érdekesség – mint például elektromos kézifék, takarékosabb motor, váltó típus, radar, sztereo kamera, vészfék-asszisztens, arcfelismerős vezetőfigyelő rendszer, holttér-figyelő – mellett sokaknak fontos információ lehet, hogy a Sport változat 2025-ben érkezhet. Az origo.hu cikke szerint a Suzuki jelenlegi terveiben az szerepel, hogy a Swift csak a 2030-as pénzügyi évtől, vagyis várhatóan a hetedik generációtól lesz villanyautó.