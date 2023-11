A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a szakemberek még kedden döntöttek úgy, hogy a Duna magas vízállása miatt biztonsági okokból felfüggesztik az ingyenes neszmélyi kompjáratot. Csütörtökön a Duna vízállása már újra alkalmas a kompközlekedésre, így reggel óta újraindulhatott a szolgáltatás.

A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy az időjárási, vízállási tényezőket nem minden esetben lehet semlegesíteni, tehát nagyon alacsony vagy magas vízállásnál a későbbiekben is sor kerülhet a kompközlekedés felfüggesztésére, mely nem példanélküli más kompátkelőknél sem. Ezért indulás előtt a közlekedőknek a komp üzemelésével kapcsolatosan is érdemes tájékozódni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál.

Mint arról korábban beszámoltunk, a neszmélyi komp már hosszú kálváriát tudhat a háta mögött. A nyári időszakban szintén a Duna magas vízállása miatt augusztus 31-én nem közlekedett a komp Neszmély és Dunaradvány között. Mint akkor a Magyar Közút Zrt. megírta, a vízállás okozta sodrás és az uszadék, hordalék nehezíti a kikötést, ezért délelőtt 10 órakor leállt a kompközlekedés.