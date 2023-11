Várjunk a behúzó vadludakra!

November 25-én, szombaton ad otthont az Öreg-tó partja a 23. Tatai Vadlúd Sokadalomnak. Az eseményen a madármegfigyelés és az izgalmas előadások mellett az Esterházy-kastély standját is megtalálhatják az érdeklődők. A kastélyban borkóstoló és archív filmvetítés is lesz.

A Sokadalom programjait sokáig lehetne sorolni, helyette mutatjuk a szervezők által közölt teljes kínálatot.

Kerekítsünk Oroszlányban!

Őszi családi Kerekítő lesz november 25-én, szombaton az oroszlányi Menta fitnessben. A különleges időpontban megrendezett különleges alkalomra bárki mehet a családból, baráti társaságból, aki szeret énekelni, játszani a gyerekekkel.

Az anyukák, akik hétről-hétre kettesben élik át, most megoszthatják ezt az élmény másokkal, és mindenki megismerheti végre Kerekítő Manót is. A 60 perces foglalkozáson, amelyre alkalmi belépőt kell váltani, de a bérletek is érvényesek, együtt patkolhat, höcögtethet a család. A részvételhez bejelentkezés szükséges.

Mondókázzunk Tatabányán!

Így tedd rá! címmel népi játék foglalkozást tartanak az Tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 2.emeleti kamaratermében november 25-én, szombaton 10 órától. A 45 perces programon a Csillagrege című könyv gyűjteményéből válogatva Riffer Marianna a legkedvesebb népi játékokkal, mondókákkal, dalokkal várja a gyerekeket. A sok közös játékon túl komplex képességfejlesztés és sok közös élmény, jókedv várható. A részvétel regisztrációhoz kötött, a Facebook-eseménynél az "ott leszek" gombra kattintva lehet jelezni ezt a szándékot.

Kapcsolódjunk ki a Kapcsolatok Házában!

Az esztergomi Kapcsolatok Háza Szombat Esti Ház programja szeptembertől decemberig havonta egyszer a szombat este egyik állomása lehet a városközpontban. Nem lesz ez másként nomebren 25-én, szombaton délután és este sem.

Itt kikapcsolódhatsz, találkozhatsz, beszélgethetsz és természetesen társasjátékozhatsz

– írják a szervezők.

A 16 órakor kezdődő programon rengeteg társasjáték közül lehet választani, de ha úgy van, a tapasztaltak egyben segítenek is megtanulni a játékszabályokat. Az ingyenes programra felnőtteket és fiatalokat is jó szívvel invitálnak.

Varázsolódjunk el Schubert zenéjére Felsőgallán!

Emlékkoncertet rendeznek november 25-én, szombaton 16 órától Franz Schubert halálának 195. évfordulója alkalmából. A Klasszikus zenei esték Felsőgallán programsorozat részeként, a Széchenyi István Művelődési Házban tartott koncerten közreműködnek: Bányoczky Nóra, énekművész, Tóka Szabolcs, orgonaművész, Saltzer Géza, fuvolaművész, a Felsőgallai Német Nemzetiségi Dalkör, a Tatabányai Madrigálegyüttes, a Környei Magyar Dalkör és a Galla Színpad és bábszínház.

Teázz teológiával!

A Golgota Tatabánya gyülekezete havonta egyszer Keresztény Teaházat tart, ahol egy meleg tea és egy kis sütemény mellett találkozhatnak az érdeklődők, hogy közösen beszélgessenek Istenről és az „élet nagy kérdéseiről”.

Ha szeretsz közösségben lenni, akkor itt egy remek lehetőség a számodra, hogy megismerhess másokat

– írják a szervezők, akik ezúttal november 25-én, szombaton 17 órától ülnek le a tea mellé a Táncsics Mihály u. 65-ben.

Ünnepeld meg a Black Jack születésnapját!

Hihetetlen, de igaz: 13 éves lett a tatabányai Black Jack Zenekar. A srácok az évfordulót egy hatalmas bulival ünnepelik, amire minden rockrajongót szeretettel várnap a Roxxy Musicba november 25-én, szombaton 20 órára. A kapunyitás 19 órakor lesz, az este vendége pedig a Rock Fanatik.

Tégy az egészségedért tájékozottsággal!

Az esztergomi Viverum Bistro Életmód és Egészség címmel sorozatot indít. Az első rész vendége és előadója dr. Schwab Richárd, gasztroenterológus, kutatóorvos és csapata lesznek, akik kötetlen beszélgetés keretében a bélflóra és a betegségek kapcsolatáról tartanak izgalmas ismertetőt. A program november 25-én 18 órakor kezdődik.