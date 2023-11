– A magyar szakképzés Európa-bajnok, és világbajnoki bronzérmes. Mindannyian büszkék lehetünk a fiataljainkra és oktatóinkra, és azokra a duális partnerekre, akiknek a közreműködése által idén ősszel szinte minden érmet elhozott a magyar szakképzés. Aranyat informatikából, rendszer-üzemeltetésből, szoftver-fejlesztésből, bronzérmet mechatronikából, ezüstöt ipari robotikából, de jól szerepeltek az asztalosok is. A magyar csapat összesítésben informatikai üzemeltetésben abszolút bajnok, az országok versenyében pedig a második lett. A magyar szakképzésben végzettek a fejlett országok közül a harmadik helyen állnak az elhelyezkedési és fizetési lehetőség tekintetében. A kiváló együttműködések segítik a magyar gazdaságot és ipart.

Csaknem kétezer fiatal érkezik

Dr. Kancz Csaba, a kiállítást szervező Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal főispánja kifejtette: a munkanélküliségi ráta megyénkben 1 százalék. A duális képzés fontosságára hívta fel a figyelmet, amely segít a cégeket a munkaerő megtalálásában, és a fiatalokat ösztöndíjakkal segíti. A gimnáziumok is jelentős szerepet vállalnak, hiszen a jövő meghatározó vezetőit nevelik ki. Elhangzott: a kiállításra csaknem kétezer fiatal látogathat el, és két hét múlva Esztergomban szerveznek hasonló eseményt.

Czunyiné dr. Bertalan Judit, kormánybiztos, országgyűlési képviselő szólt a rendszerváltás utáni útkeresésről, a váltásról, amely jó ritmusban határozta meg az irányt.

– Most is átalakulás előtt állunk, amelynek fontos eleme a digitalizáció, és az elektrifikáció. Az előbbi már minden szakmára, munkakörre hatással van. Megjósolni is nehéz, hogy 5-10 év múlva milyen kompetenciákat követel a munkavállalóktól. Az elektrifikáció az elektromos járműipar területén jelent meg, amelyben megyénk élen jár.

Hozzátette: a szakképzés leköveti az aktuális igényeket és lehetőséget ad a felsőoktatásba való bejutásra is. A megnyitót követően pódiumbeszélgetéseken egymás után mutatkoztak be az intézmények. Bemutatókat is szerveztek, majd pénteken délután adják át az Év kiállítója díjat.