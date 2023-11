Meglepően hamar kaptam időpontot a gépjárművem nyári gumiszettjének cseréjére. A Bikás Gumiszerviznél még várnom sem kellett, azonnal szakavatott kezek kezdtek foglalkozni az abroncsos gumikkal.

Nem csoda, hogy idén késik a roham a gumiszervizeknél, hiszen csak a sárguló falevelek utalnak arra, hogy előbb-utóbb elérkezik a december. Napközben tavaszias meleg, gyönyörű napsütés kényeztet még bennünket, ám előbb vagy utóbb érkezik a tél, s biztosan számíthatunk fagyokra, jeges utakra. Ilyenkor pedig nem tanácsos nyári gumikkal közlekedni.

Még nem rohamozták meg a gumiszervizeket, érdemes időpontokat egyeztetni

Fotó: S. G. / Forrás: 24 óra

Az időjárásnak megfelelő gumiabroncsok használata a biztonságunkat szolgálja elsősorban. Teljesen másként viselkedik a jeges úton egy nyári, vagy egy téli gumiszett. Baleset esetén a biztosítótársaságok is megvizsgálják, hogy milyen állapotú, évszaknak és időjárásnak megfelelő szettel gurult-e az autó. Érdemes tehát erre ügyelni – mondta Füri Gáborné, Bikás Szabina, aki már huszonnégy éve irányítja a szerviz életét.

Kitért arra is, hogy manapság sokan vásárolnak négyévszakos gumit. Azoknak ajánlja elsősorban, akik kizárólag városon belül közlekednek, és évente négy-, vagy ötezer kilométert tesznek meg. Sajnos azt tapasztalják, hogy azok is, akik lényegesen többet töltenek a közutakon arra hivatkozva: nincs télen hó, négyévszakos szettel gurulnak. A hófehér csoda már tényleg ritkaság, ám fagyok, hidegek vannak. Ilyenkor életet menthet a jó autógumi. A négyévszakosnak köztes mintázata van, nyáron jobban kopik, fagyok esetén nem nyújt megfelelő biztonságot. A kihasználtsága is maximum három év a gyártó szerint. Ennek ellenére az utóbbi időszakban 40 százalékkal emelkedett a négyévszakos gumik használata.

Jelentősen emelkedett az autógumik ára

Füri Gáborné, Bikás Szabina kiemelte: egész évben nagyon sok feladatot ró tulajdonosokra és a szervizre is a sok-sok kátyu okozta baleset. Dudor nő a gumi oldalán, vagy kiszakad. A kellemetlen baleset miatt pedig ha nem lehet egyesével beszerezni az új gumit, párban kell megvásárolnia a tulajdonosnak. Ami nem kis teher. Az elmúlt évben a gumik árának emelkedése miatt nyolcszor kellett nekik is módosítani az árjegyzéken – mondja Szabina. Ez hozzávetőlegesen 30 százalékos emelést jelentett. Ma egy normál személygépkocsira egy gumi 20 ezer forint körül van. A szolgáltatások nem ilyen mértékben nőttek. A Bikás Gumiszerviz az elmúlt időszakban 15 százalékos emelést érvényesített, de az eltelt egy esztendőben nem emeltek árat.

Felnivel együtt hozzák ma már sokan a gumikat cserére. Centírozás is javasolt 8-10 ezer kilométerenként. Ilyenkor figyelik a gumik állapotát, s ha szükséges, változtatnak az elhelyezésükön. A gumicsere egy átlagos autóra centírozással együtt hozzávetőlegesen 10 ezer forintba kerül.

A szervizben az otthon helyhiánnyal küzdő kliensek megőrzésre is leadhatják az éppen nem az autón lévő gumiszetteket. Sokan élnek vele - mondja a szerviz munkatársa - hiszen tömblakásokban nehéz helyet lelni a nehéz gumiknak.