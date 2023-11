Kassák Lajos nem mindennapi személyiség volt. Autodidakta módon, a munkásosztályból kikerülve több művészeti ágban is alkotott, egyedi, nehezen kategorizálható stílust alakított ki. Élete összeforrt a 20. század történelmi korszakaival: élt jobb és baloldali diktatúrákban, forradalmi időkben és háborúkban, sőt még demokráciában is, de minden korszakban tudott releváns reakciókat adni emberként és művészként is úgy, hogy elveit soha nem kellett feladnia. A film az ő élettörténetén keresztül bepillantást nyújt a helyüket kereső kortárs közép-európai művészek sorsába és övével párhuzamba állítható dilemmáiba is, vagyis, hogy mennyire tudja egy művész befolyásolni a társadalmat? Lehet-e a művészet olyan tett, ami megváltoztatja a világot? Lehet-e manapság független művészként, kompromisszumok nélkül élni és alkotni?

A filmben mások mellett Balázs Eszter, Csunderlik Péter, Juhász Rokko, K. Horváth Zsolt, Denis Killian, Konok Péter és Ladik Katalin szerepel, a rendezője Dér Asia.