Mint arról korábban beszámoltunk, Komárom-Esztergom megye több pontján is számos városában kora reggel hófehér lepel takarta az utcákat és mint az a fotónkon is látszik, már az első mini hóemberek is megjelentek Tatabányán, az Ifjúsági utcában.

Várjuk olvasóink havas, netán hóemberes fotóit a [email protected] email-címre. Kérjük, a kép mellé írjátok oda azt is, hogy hol készült a felvétel!

Az Útinform hétfő hajnali jelentése szerint országszerte borult, felhős, csapadékmentes az idő. Komárom-Esztergom vármegyében valamint a Közép-Dunántúl és Közép-Magyarország környékén és Balassagyarmat térségében esik vagy szállingózik a hó.

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint kedden is várható majd havas eső, havazás országszerte, hiszen az átlaghőmérséklet 0 és 7 fok között alakul.