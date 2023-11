Bálra készülnek

Az ünnepséget megelőző napon megnyíltak az intézmény falai a volt és jelenlegi óvodások előtt. A résztvevők megtekintették az óvodát, kézműves alkotó délutánt is rendeztek, a tornaszobában pedig retro mozival készültek. Emellett a szülői munkaközösség sütivásárral is készült, amely nagy sikert aratott. Az ünnepség napján is meg lehetett tekinteni a retro játék és fotókiállítást is. A születésnapi bál szombaton 19 órakor kezdődik a koppánymonostori művelődési házban.