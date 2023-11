Gokart pálya nyílt 52 perce

Három emelettel a föld alatt száguldozhatunk mától Esztergomban

November 24-től nem hivatalosan, de elstartolt az Ekart Ring Esztergom gokart autópálya, amelyet a Grand Hotel Esztergom mínusz harmadik teremgarázs szintjén rendeztek be. A számos biztonsági elemmel bíró szórakozási, sportolási lehetőségről egy nappal korábban az esztergomi polgármester is hírt adott Facebook-oldalán. Kiderült, hogy maga is kipróbálta és élvezte a száguldást.

Pöltl Zoltán Pöltl Zoltán

Érdemes időpontot foglalni, ha kíváncsiak vagyunk az ekart-élményre Forrás: 24 Óra Fotó: P. Z.

Októberben megírtuk, hogy Esztergomban elektromos üzemű gokart autók pályáját nyitják meg. Az üzemeltető betartotta az ígéretét és november 24-én, pénteken meg is nyitotta a gokart, szabályos nevén ekart pályát.

A Grand Hotel Esztergom -3. szintjén kialakított pályát egyelőre csak felnőttek és 10 év feletti gyerekek használhatják, az annál fiatalabb „versenyzők” számára tavasszal nyílik meg a száguldás lehetősége. A pálya számos sajátságos adottsággal bír, amelyek egyike, hogy nincs benne olyan egyenes, ahol a 40 kilométer/óra sebességnél nagyobbra lehetne kihúzni az ekartot, illetve több olyan kanyar is fokozza a vezetés élményét, ahol kellő ügyességgel kell bevenni az ívet. A hotelnél zászló jelzi, hogy megnyílt a pálya

Fotó: P. Z. / Forrás: 24 Óra Mint azt korábbi cikkünkben összefoglaltuk, az esztergom.ekart.hu honlapon található leírásokból kiderül ezek a profi gokartok állítható ülésekkel, pedálokkal, hidraulikus fékrendszerrel, felnőtt és junior kategóriában több sebességfokozattal, továbbá természetesen mindhárom változatban biztonsági övvel, fejtámla bukókerettel rendelkeznek, illetve kategóriánként – igazodva a pilóta életkorokhoz, eltérőek a járgányok bizonyos adottságai. Magáról az ekart világáról azt írják a honlapon, hogy a jármű egy minden korosztálynak szánt, akkumulátorral és elektromos hajtással felszerelt gokart, ami működési rendszeréből adódóan füstmentes, biztonságos és az eddig hagyományos járműben nem tapasztalt gyorsulási élményt ad kicsiknek és nagyoknak. A november 24-ei nyitás kapcsán az említett honlapon minden információ megtalálható. A várható érdeklődés miatt és a fölösleges várakozás elkerülése végett a site-on lévő telefonszámokon érdemes időpontot foglalni. Egyelóre csak felnőttek és 10 év feletti gyerekek használhatják

Fotó: P. Z. / Forrás: 24 Óra

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!