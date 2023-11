Egyre nagyobb számban vannak jelen a vadludak az Öreg-tavon. Látványuk nagyon sok embert vonz a partra, akik gyönyörködnek a madarakban, fotózzák őket. Azonban a legfontosabb az állatok békés és nyugodt pihenése, így most van egy pár szabály, amit a tó partján mindenkinek be kell tartania, számolt be a Vadlúd Sokadalom közösségi oldalán.

Legfontosabb szabályok most az Öreg-tavon:

A tavon pihenő vízimadarak nyugalma érdekében a kihelyezett táblák mögötti területen (gyakorlatilag a teljes tómederben) a vadlúd-szezon ideje alatt ne tartózkodj.

A drónok használata egész nap tilos.

A tó környékén éjszaka lehetőleg kerüljük a nagy hanghatással és fényhatással járó tevékenységet.

A vadludakat a tó körüli kiépített sétányról figyeld, fotózd.

Mint bejegyzésükben írták, a szabályok betartását a Természetvédelmi Őrszolgálat és a polgári természetőrök rendszeresen ellenőrzik. Az előírást megszegőkkel szemben természetvédelmi bírság szabható ki.