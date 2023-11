A gálaműsor Tatabányai Bányász Öregtáncos Együttes leány majd férfitánca indította, valamint egy főhajtás. Néhány nappal a bemutató előtt távozott a csoporttól végleg az együttes egyik oszlopos tagja, Pető Zoltán. A színpad egyik oldalán egy képpel, kalapjával és virágokkal, mécsesekkel emlékeztek rá.

Megindító pillanat volt, amikor a házigazda együttes tagjai főhajtással tisztelegtek néhai társuk előtt. Sárköziné Pomázi Ágnes a produkciók között mutatta be az együttest az indulástól, s a nagyívű program is az egykori és a jelenkor kiemelt koreográfiáit mutatta be.

Szücsné Posztovics Ilona polgármester, aki a táncegyüttes mellett a Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesület alapítója köszöntötte a fiatal és lélekben fiatal táncosokat. Örömmel üdvözölte, hogy generációk találkozásának lehetnek tanúi a nézők, hiszen nagymama unkával, apa fiával mutat be egy-egy koreográfiát. A tánc összekovácsol, közösséget teremt – mondta, majd kiemelte a táncegyüttes megyei és határon túli sikereit, elismeréseit.

A táncok Hubay Győzőtől, az alapítótól indultak, majd jutottak el a mai koreográfusokig. Óriási sikere volt Jocha Balázsnak és fiának, Áronnak, akik seprűs szanyi táncokat mutattak be, majd Kelemen Petra Piroska és Jakab András tardoskeddi lépéseit csodálhatták meg a nézők. Közben megismerhettük Petőné Novák Tündét, a jubiláló táncegyüttes vezetőjét, aki tizenévesen kezdett táncolni, átvehette Tatabánya Kultúrájáért díját, majd évtizedek múlva az együttes irányítását, s ebben férje, Pető Gábor áll mellette.

Fotó: S. G. / Forrás: 24 Óra

Hatalmas tapsot kapott a csoport legidősebb táncosa, a nyolcvan esztendős Kakuk Istvánné Ring Katalin, aki ezúttal is közreműködött az egyik táncban. Üdvözölték a hetven esztendős Pap Albertet is, aki még aktív táncosként szerepel rendszeresen a színpadon.

A táncegyüttes tagjainak szoros a kapcsolata több városi csoporttal, így szerepeltek a gálaműsorban is. Az Orfeusz Társulat nevében László Tibor mondott verset, táncoltak a Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesület tagjai, hallhatott a közönség egy népdalt, A Bárdos Lajos Vegyeskórus előadását.

A különböző pályázatok révén manapság is sok koreográfia készül, amelyekkel kiváló eredményeket ér el a csoport határon innen is túl.

A gálaműsor végén Petőné Novák Tünde mutatta be a táncosokat, akik között szerepelt a hetvenhárom esztendős Várhidi Zsuzsanna, aki unokájával, Adorján Dániellel együtt is bemutatott egy koreográfiát. Tapsolhatott a közönség Borbély Zsuzsannának és zenekarának, majd egy új tánccal búcsúzott az együttes. A vastapsot követően pedig egymást érték a köszöntések.

A gálaműsor címe az a koreográfia volt, amellyel a közelmúltban Montenegróban is fesztivál nagydíjat kaptak: Öregesen, ügyesen! - visai táncok. A több órás gálaműsor, a gyönyörű koreográfiák bebizonyították: a táncegyüttes tagjaira egyáltalán nem mondható, hogy öregesen ropják.