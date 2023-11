Mint korábban írtuk, az épülő – és a tervek szerint tavasszal nyitó – esztergomi Mekinél jó ütemben halad a Simor János utcai építkezés, mely most az egyre hidegebb idő ellenére is folytatódott novemberben. Az épületről készült november 26-ai fotón látható, hogy már a födém is felkerült a betonvázra.

Innen persze még legalább ennyi, ha nem több munkafázis van hátra. Az épület mellett a mélyépítési munkálatok is jól haladnak, a területen rendszeresen dolgoznak a különféle földmegmunkáló gépek, markolók és társaik. Ez a munka ott is halad, ahol a Simor János utca páros oldalán a drive-in rész lesz majd megtalálható. Itt érkeznek be és hajtanak ki a gyorséttermi finomságokra vágyó gépjármű vezetők járgányaikkal.