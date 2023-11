Nem is gondolnánk, hogy a nap 24 órájában mennyi munka, odafigyelés és szakértelem kell ahhoz, hogy reggel zavartalanul elindulhasson és egész nap biztonságosan járhasson a komp Neszmély és Dunaradvány között. Aki elég korán kel az a saját szemével is megnézheti, hogy bizony nem kis ügyességre, erőre és tapasztalatra van szüksége a fiúknak. Farkas László, a Neszmély nevű komp kapitánya most a Kemma.hu-nak elmondta, hogy milyen feladataik is adódnak reggeli indulás előtt.