Jegyzet 59 perce

Finn Mikulás

Felnőttek és gyerekek is Mikulás-lázban égtek, mikor kiderült, december 4-én Bábolnára látogat a valódi, finn Mikulás. A szervezés azonban először nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, hiszen a helyi szabadidőközpontba negyven perc alatt elfogytak a jegyek. Jött is a felháborodás, záporoztak a kommentek, hiszen a ki ne akarná látni az igazi Mikulást?

Körtvélyfáy Dina Körtvélyfáy Dina

Kicsit azért szomorú volt látni az anyázni sem rest kommentelőket. Sokan konstruktív, segítő kritikát fogalmaztak meg, de másokat teljesen elragadott az indulat. Nyilván a Mikulással való találkozás mindenkinek egyformán jár, de épp egy ilyen témában, ilyen csúnyán megnyilvánulni, mint ahogy sokan tették, nem igazán adventi időszakhoz illő cselekedet. Persze azt valóban lehetett volna sejteni előre is, hogy a Joulupukki a bábolnaiak mellett a környékbeli településekről is rengeteg embert mozgat majd meg. A program jelenleg átszervezés alatt áll, de sokakat aggaszt, hogy a szervezők azt írták, minden bábolnai gyerek találkozhat a Mikulással, azonban más településekről is készülnek Bábolnára.

A további részletek egyelőre nem ismertek, de mindenki abban reménykedik, sikerül olyan helyszínt találni, ami minden érdeklődő befogadására képes. Erre például remek lehetőséget biztosítana a szabadidőpark, amelyet többen is javasoltak. Finn Mikulás ide, finn Mikulás oda, a csizmánkat ne felejtsük el kitisztítani. Hazafelé menet hátha beugrik hozzánk a Nagyszakállú akkor is, ha Bábolnán mégsem találkozhatunk vele.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!