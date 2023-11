A komáromi Gesztenyés Óvodában eredetileg pénteken rendezték volna a felvonulást, de az esős időjárás miatt el kellett halasztani a programot pár nappal. Az új időponttal már nagyobb szerencséjük volt az óvodapedagógusoknak és a gyerekeknek. A lemenő nap fényében útnak indul az óvoda apraja-nagyja, az utat pedig rengeteg aprócska lámpással világították meg. A séta közben libás dalokat énekeltek, az ablakokból pedig sokan érdeklődve szemlélték a felvonulókat, akik közül többen libás fejdíszt is viseltek.

Az eső teljesen nem kímélte meg az óvodásokat, néhány csepp lehullott menet közben, de ez senkit nem zavart meg a vidám kántálásban. Az óvoda dolgozói nagyon örültek annak is, hogy a jelenlegi ovisok szülei, nagyszülei és korábbi óvodásaik is eljöttek a rendezvényre. A főszervező idén a Csiga csoport volt, akik magukra vállalták az udvar díszítését és műsorral is készültek.