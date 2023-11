Az eredményes rágcsálóirtásra hívják fel az esztergom.hu oldalon a királyváros lakóinak figyelmét a november 20-án megjelent tájékoztatóban. Itt kiemelik, hogy több lakossági mozzanat is hozzájárulhat a hatékony rágcsálóirtáshoz. Így például az, ha nem engedjük az élelmiszermaradékot a csatornába, ahol az táplálék lehet a rágcsálóknak, ha elzárva tároljuk a háztartási hulladékot, ha a kerti komposztálónk és háziállatoknak szánt takarmány tartója zárt, ha az ajtók, ablakok zárvatartásával megakadályozzák a rágcsálók épületekbe jutását, ha a telkek rendezettek, ahol nyílt a terep, amit a rágcsálók nem kedvelnek.

A cikkben arról is írnak, hogy „egy sikeres rágcsálóirtást követően is nagy esély van a kártevők újbóli elszaporodására, ha a környezet kedvező a rágcsálók számára. Ugyanakkor, az ingatlanok rendben tartása gyakran már önmagában is elégséges a probléma magelőzéséhez, illetve a rágcsálók visszaszorításához”, a rendben tartás pedig a fentiek szerint kell menjen. A tájékoztatóban arra is kitérnek, hogy a rágcsálóirtás magánterületen a tulajdonos törvény szerinti kötelessége, a közterületeken a közterület kezelőjének, fenntartójának (a települési önkormányzatnak) a feladata. Külön bekezdés foglalkozik a rágcsálóirtás során használt méreganyagokkal.

Itt ezt írják: „A szakemberek által használt rágcsálóirtószerek véralvadásgátló hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek a kártevők mellett az emberekre és az állatokra (kutyára, macskára, sertésre, madarakra, vadállatokra stb.) nézve is veszélyt jelentenek. A mérgezés veszélye akkor áll fenn, ha az ember vagy állat az irtószert elfogyasztja. A rágcsálóirtószereket a gyártók feltűnő (pl. piros, kék) színnel megszínezik, hogy azok az élelmiszerrel, takarmánnyal ne legyenek összetéveszthetők. Emellett az irtószerekbe a gyártók egy rendkívül keserű ízanyagot (denatónium-benzoát) kevernek, melyet a rágcsálók nem érzékelnek, ellenben az ember és a háziállatok igen, így elkerülhető, hogy valaki (pl. gyermekek) véletlenül nagy mennyiségű irtószert fogyasszon el. További, biztonságot jelentő szempont, hogy a vállalkozó a rágcsálóirtószereket kizárólag zárható műanyag szerelvényben (ún. patkányetető ládában) helyezheti ki, amelyen jogszabályi előírásnak megfelelőn minden szükséges információ feltüntetésre kerül. A véralvadásgátló hatóanyagok ellenszere a K1-vitamin (Konakion injekció).”

A cikk végén a rágcsálóirtással foglalkozó szakemberek elérhetőségét is közlik: A rágcsálóirtást végző Arzén Kft. szakembereivel szükség esetén az alábbi elérhetőségeken vehetik fel a kapcsolatot: e-mail: [email protected] telefon: +36 34 312 581, illetve amennyiben közterületen rágcsálók jelenlétét észlelik, az alábbi elérhetőségeken tehetnek bejelentést: Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály, Kiss-Németh Beáta környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási ügyintéző, telefon: +36 33 542-008 e-mail: [email protected].