Az adventi időszak mindig is kiemelt szerepet töltött be az életünkben, a karácsonyra való ráhangolódás pedig nem merül ki abban, hogy megvesszük szeretteinknek az ajándékokat. A vásárlás mellett fontos a lelki megújulás, készülődés is: ebben nagy szerepet játszanak az adventi vásári forgatagok is, melyek új lelkülettel, inspirációval és élményekkel is eltölthetnek bennünket. Minden évben több ezer ember keresi fel adventkor Esztergom főterét, ám több szempontból is javasolt, hogy idén decemberben egy kis kikapcsolódás vagy feltöltődés jegyében felkeressük Magyarország első városának szívét.

Az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint az idei évben a megszokott látványos kültéri installációk, és a teljes belvárost körbeölelő fényfüzérek mellett újdonsággal is készülnek: adventi zenefák fogadják a vendégeket, amelyek a 80-as évektől napjainkig, a legnépszerűbb karácsonyi dalokat játsszák majd el gombnyomásra. A szervezők célja, hogy a mai friss, ismertebb dallamok mellett, a régi idők karácsonyi dalaival a legszebb gyermekkori emlékeket is felidézhessék a látogatók.

A Széchenyi tér közepén 450 négyzetméteres műjégpálya fog nyílni, mely minden nap várja majd a közönséget. A jeges sportokat kedvelők számára külön eseménnyel készülnek, hiszen jéghoki, curling, jégtánc bemutatónap is színesíti a programkínálatot. A korcsolyapálya egészen január 7-ig üzemel majd, így a téli iskolai szünet teljes ideje alatt sportolhatunk a város főterén.

A közleményből az is kiderül, hogy a fiatalabb korosztályra is gondolva, az idei évtől minden péntek este DJ-vel fűszerezett zenei jégpartyt szerveznek Esztergomban, de emellett további 50 adventi program várja a látogatókat a városban december 1-24. között. Esztergom most különös hangsúlyt helyezett arra is, hogy az országos adventi vásári kínálatban kiemelkedjen gasztronómiai sokszínűségével, minőségi tartalmával. Kézműves hamburgerek, smoker ételek, erdélyi recepttel készülő kürtös kalács, egyedi hangulatú gesztenyeárus, puncsok, forró italok hatalmas választékával fogják várni a látogatókat, figyelve a minőségi kínálatot kedvelő látogatókra.

Immár hagyományosnak mondható, hogy egy különleges és egyedi adventi előadás nyitja meg december 2-án a várakozás időszakát. A Babits Mihály Színház és az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. által közösen szervezett II. Esztergomi Angyaljáték a Széchenyi tér egyik történelmi épületének ablakából megjelenő angyalokkal kezdődik, és kifejezetten erre az alkalomra írt esztergomi adventi dallal záródik. Mindezeken túl könnyűzenei koncertekkel, folyamatosan megújuló kézműves kínálattal és sok-sok meglepetéssel várja látogatóit Esztergom az idei év adventi időszakában.