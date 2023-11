A bíboros szerint ezek közül az első az, hogy mi is eljuthassunk a szentek közösségébe. Azt reméli, hogy mi is találkozunk majd a Szűzanyával, az apostolokkal, a többi ismert szentekkel és a saját szeretteinkkel is.

Az esztergom-budapesti érsek kijelentette: a másik nagy vágyakozásunk az Istennel való bensőséges közösség, a harmadik pedig az, hogy a szentek már itt a földön segítsenek nehéz helyzeteinkben, főleg akkor, amikor a jóra törekszünk, mikor keressük a tisztesség útját.

– Amikor a keresztelésben nevet kapunk, maga az egyház ad védőszentet mellénk. Kérjük pártfogását, segítségét. Sokszor meg is érezzük, hogy egy-egy szenthez fohászkodva hirtelen megoldást találunk, eligazítást kapunk, vagy egy külső gondunk hirtelen elhárul. A szentek közössége, amit a hiszekegyben is megvallunk, azt is jelenti, hogy a szentek tudnak segíteni nekünk, figyelemmel kísérik életünket – jegyezte meg.

A szentmise végén Erdő Péter, a paptestvérek és az asszisztencia a feltámadt Krisztust jelképező húsvéti gyertyához vonult, majd kialudtak a templom fényei. A ministránsok meggyújtották a hívek gyertyáit is, akik a bíboros által vezetett lucernárium nevű szertartás alatt az elhunyt hozzátartozóikra emlékeztek. A jelenlévők egyúttal közösen kérték a szenvedő lelkek számára Isten irgalmát is.