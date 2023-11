Edzés

Erdei Zsolt a beszélgetős estre több övet is elhozott, melyeket az érdeklődők kezükbe is vehettek, sőt egy-egy fénykép erejéig magukra is ölthették. Ezt követően a bátrabbaknak rögtönzött edzést is tartott. A profi ökölvívó családjáról is mesélt, gyermekei hat, nyolc és tizenhét évesek. Legkisebb gyermekének a meseolvasást követően énekelni is szokott: az első mindig a Csipkefa bimbója című ének, de a Szállj el kismadár című dal sosem maradhat el. Legidősebb gyermeke a zenében találta meg a számításait, édesapja szerint szenvedéllyel rappel. A jelenlévők megtekinthettek egy kisfilmet is a 2000-ben, az ausztráliai Sydney-ben megrendezett olimpiáról, ahol Erdei Zsolt bronzérmet szerzett. A korábbi profi ökölvívó edzőként kifejezetten megtalálja a közös hangot a tanítványaival. Volt példa arra is, hogy egy nemzetközi megmérettetésen egyik tanítványa az első menetben kifejezetten rosszul teljesített, majd tudta, milyen hatást kell elérnie ahhoz, hogy a sportoló a szünetben összeszedje magát és legyőzze ellenfelét.