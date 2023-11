Ahogyan arról a Kemma.hu korábban beszámolt: nutriák élnek Tatán, az Interspar mellett. A nagytestű rágcsálókat sokan fotózzák, etetik, akik szinte már kézből veszik el a finom csemegét. A cikk heves vitát váltott ki több fórumon is. Egyesek szerint a nagyra nőtt rágcsálók cukik és, mások szerint azonban menniük kell. De olyan is akadt, aki sapkát készítene belőlük. Utóbbi nem is áll messze az igazságtól. Ugyanis mint megtudtuk, a nutriák a bundájuk miatt kerültek Európába. Szabó Máténak, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrnének tettük fel a kérdést, hogy maradhatnak-e a nutriák ahol vannak.

Ha röviden akarunk válaszolni, akkor igen. Azonban ez nem ennyire egyszerű.