Sikeres pályázat eredményeként régi problémát sikerül orvosolnia az önkormányzatnak, mely még a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) nyújtott be korábban pályázatot a Gete-hegy felől érkező csapadékvizek elvezetésének fejlesztésére – közölte Petrik József polgármester az önkormányzat közösségi oldalán.

A település vezetője bejegyzésében is kifejtette, hogy az elmúlt években egyre nagyobb problémát, illetve károkat okozott a 10-es számú főúton és egyes magáningatlanokon az esővíz. Ennek oka, hogy a domborzati viszonyok miatt nagyobb felhőszakadások, viharok idején a hegy irányából lefolyó csapadék egy része gyakorlatilag a község területén gyűlik össze, megannyi feladatot okozva ezzel az önkormányzatnak. Mivel önerőből nem tudtak volna megvalósítani egy nagyobb volumenű fejlesztést, így annak jegyében pályáztak, hogy pozitív elbírálás esetén olyan beruházást bonyolíthatnak le, melynek köszönhetően a jövőben szabályozott módon, károkozás nélkül vezethetik el a csapadékot a főút két oldalán.

Petrik József közölte, hogy az engedélyes tervek alapján lefolytatták a közbeszerzési eljárást, melynek eredményeként a táti székhelyű 4 ÉPV Kft.-vel kötött vállalkozási szerződést az önkormányzat. Érdekesség, hogy a cég a környéken már több településen is részt vett hasonló projektekben.

A község polgármestere említette azt is, hogy a mostani beruházás a József Attila utca 1-11. és a 2-4. házszámú ingatlanok előtti területet, vagyis a Dorog felőli településtáblától a Bányász utcai kereszteződésig tartó szakaszt, valamint kisebb mértékben a Dobó Katica utcát is érinti. A vállalkozó a 10-es főút mentén, a külterületen már megkezdte a munkálatokat, a fejlesztés miatt a jövőben félpályás útlezárás és korlátozás is lehet. Petrik József hozzátette: a beruházással érintett településrész lakóit, vállalkozásait tájékoztatni fogjuk az ingatlanuk előtt folyó munkálatok várható időpontjáról.