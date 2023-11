Gyönyörű és különleges, de nem megismételhetetlen látványban volt része, annak aki szombat korán reggel kilátogatott az Öreg-tó partjára. A vadludak 7 óra után nem sokkal hangos gágogás kíséretében csapatostól emelkedtek fel a magasba. A tópartról több szakértő szem is figyelte a kirepülésüket, hogy az évtizedes gyakorlatuk segítségével meghatározzák, hány madár is lehetett aznap reggelre a tavon. Egy kis egyeztetés után ki is derült, hogy egyetlen éjszaka alatt 10 ezer példány érkezett a tóra, így 53 ezerre nőtt a vadludak száma.