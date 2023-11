– Megvannak a szabályok, hogy mik azok az esetek, amiket nekünk kell ellátnunk, és melyek azok, amikor már mentőt kell hívnunk. A szülőket minden esetben értesítenünk kell. Fontos, hogy minden évben felfrissítsük ezt a tudást, illetve érkeznek új munkatársak is, akiknek szintén el kell sajátítaniuk – magyarázta az óvoda vezetője.

Hozzátette: fontos, hogy a pedagógusok tisztában legyenek az allergiás reakciók felismerésével is. A Bartók óvodába is jár olyan kisgyerek, akinek mogyoróallergiája van. Ő természetesen külön étrenden van. Illetve az intézménybe senki sem hozhat kintről ételt. Az intézmény vezetője azt is elárulta, hogyszerencsére eddig még nem volt példa arra, hogy mentőt kellett volna hívni valamelyik kisgyerekhez.

Vajas András, a Tatabányai Mentőállomás szakembere tartotta a képzést

Fotó: Flajsz Peter

A képzésen részt vett Rigó Balázs, Tata alpolgármestere is, aki elmondta, hogy az intézmények részéről merült fel az igény, hogy szeretnének egy olyan, visszatérő képzést, ami az általános veszélyhelyzetekről szól.

– Nekik kell megtenni az első beavatkozásokat a szakértők kiérkezéséig. Ezért is fontos, hogy mindenki tudja, hogy mi a protokoll, amit neki be kell tartania. Mi az, amit megtehet, és mi az, amit nem, hiszen ő már nem szakszerű ellátást biztosító személy – magyarázta a képzés célját az alpolgármester.