Díjtalan képzéseket is kínál az EDUTUS

Némethné dr. Gál Andrea, az EDUTUS Egyetem rektora vázolta képzési portfóliójukat, melyből világossá vált, hogy nem csupán a diplomás gazdasági és műszaki szakemberek képzésében állnak a vállalkozók szolgálatára, hanem számos más lehetőséget kínálnak számukra. Kétféle módon kapcsolódhatnak a tatabányai egyetemhez: képzőként, a duális képzésbe bekapcsolódva, vagy hallgatóként. Akár egy-két hét alatt is képes az egyetem egyedi, a vállalatra szabott képzéseket kidolgozni, melyekre már ma is akadnak jó példák. Az egyetem ingyenes képzésekkel is segíti a vállalkozókat, december 4-5-6-án olyan online marketing képzéseken vehetnek részt, amelyek mai világunkban nélkülözhetetlenek a kisvállalkozások számára. A díjtalan képzésekre a napokban lehet még regisztrálni.