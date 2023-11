Gyermekkoromban megtanultam, hogy az étel nem játék, és hogy becsüljem meg mindazt, amit elém tesznek. Így akár a háromnapos bablevest is megettem, csak hogy ne kelljen kidobni. Persze, olykor még manapság is előfordul, hogy a kenyér megpenészedik, mielőtt az utolsó szelet is elfogyna, de tudatosan törekszem arra, hogy lehetőleg ne kerüljön elpazarolt élelmiszer a szemétbe.