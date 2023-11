Ahogy arról már korábban beszámoltunk, jövőre érkezik hazánk sztrádáira az egynapos autópályamatrica. Már azt is tudni lehetett, mennyibe fognak kerülni kategóriánként a hetes és az éves matricák. Most azonban arra is fény derült, hogy az egynapos pályamatrica mennyibe fog kerülni és mikortól lehet kapni, számolt be az Origo.