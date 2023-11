A Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatóság kettő mérnöksége, Kisbér és Esztergom után, Tatabányán is megtartották a 2023-2024-es télindító sajtóeseményt pénteken.

– Ilyenkor a gépek felkészítését, hadra foghatóságát vizsgáljuk, ezenkívül a személyi állomány számára is oktatásokat, képzéseket tartunk – kezdte Barabás Zsolt, a vármegyei igazgatóság vezetője.

Péntektől tizenkettő órás váltott műszakokban, 0-24 órában rendelkezésre áll, és ha az időjárás is úgy dönt, síkosságmentesít és hóeltakarít a kezelésébe tartozó harmincegy ezer kilométernyi közúthálózaton. Amint kilátásban van az igazi tél, a társaság beszámol minden tervezett intézkedéséről és felszereléséről. A Magyar Közút nyolcvan mérnökségén, tizenkilenc vármegyei és központi irányításán keresztül több mint kétezer-hatszáz munkatárs dolgozik ebben az esztendőben a téli üzemben. Ehhez hétszázkilenc hóekével felszerelt teherautó, százhetvenöt rakodógép és százhuszonnégy hómaró is társul majd. Rendkívüli időjárási helyzetekben pedig országosan hatszázötvenegy úgynevezett lehívható munkagépet is bevethet majd a közútkezelő.