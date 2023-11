A jól látható zebra a balesetmentes közlekedés egyik alapja. Az állítás nem is foglalhatná jobban össze, miért is visszatérő elem a forgalmas helyen fekvő gyalogátkelőhelyek láthatóvá tétele a Bridgestone közlekedésbiztonsági kampányaiban. A tatabányai T-SZOL szakembereinek segítségével a vállalat önkéntesei ezúttal a Szent György úti SPAR áruházzal szemközti gyalogátkelő és a párhuzamos parkoló burkolatfestését renoválták. A területen rengetegen közlekednek nap mint nap, így kifejezetten fontosak a jól látható felfestések, amelyek nem csupán a biztonságot fokozzák, hanem a városi környezet esztétikai megújulását is elősegítik.

Munka közben a Bridgestone-osok

Forrás: Bridgestone Tatabánya

Az abroncsgyár lelkes önkéntesei mindezen felül a Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskolába is ellátogattak, ahol izgalmas és interaktív tanórákat tartottak a vármegyei rendőrkapitányság segítségével. A diákok nemcsak a biztonságos közlekedés alapjaival ismerkedhettek meg, hanem bepillantást nyerhettek a Bridgestone világába is. Olyan fontos fogalmakat is tanulhattak, mint a fékút és az időjárási viszonyokhoz igazodó gumiabroncsok.