Az ültetési feladatokban az intézmények vezetői, sőt még Dankó Kristóf alpolgármester is segédkeztek, végül a közreműködő tanulók neveit tartalmazó táblákat is elhelyeztek a fáknál. A TOP-os projekt keretében az előző években már megújult a Mária utca, jelenleg pedig jó ütemben haladnak a mintegy 250 négyzetméter alapterületű piac építési munkálatai is. Mindemellett az önkormányzat a város több helyszínén, így a kórháznál, a temetőnél, a Szent József-templomnál, a Mátyás király utcában és a Mária utcában is fejleszti a zöldfelületeket. A kórházparkba például összesen 23 darab feketefenyő került.

Bartl Ildikó, a Dorogi Polgármesteri Hivatal beruházási főtanácsosa a helyszínen elmondta, hogy a zöldterületek megújítása terén klímastratégiai szempontokat is figyelembe vettek és egy szakember térképezte fel, illetve tervezte meg, hogy az egyes városrészekben milyen beavatkozásra van szükség. Így született döntés az elöregedett, allergiát okozó fák eltávolításáról, de ezen terv szerint kerültek helyükre az újabb fák, valamint a cserjék és az évelő növények is. Egyébként a teljes TOP-os projekt kivitelezésének összköltsége 668 millió forint, melyből az európai uniós támogatás 150 millió forint, a fennmaradó hányad pedig az önkormányzati önrész.