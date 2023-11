Ma már szinte elképzelhetetlennek tűnik, hogy volt olyan időszak, amikor nem is volt mobiltelefonom. Azt hiszem sokan úgy érezzük, már létezni sem tudnánk a kütyü nélkül.

Az okostelefon valójában hasznos dolog. Azonnal elérhetünk szinte bármit, hozzájuthatunk az információkhoz, kommunikálhatunk a segítségével, és mindenféle játékokkal szórakoztathatjuk magunkat. Egy a bökkenő. Olyankor is elterelheti a figyelmünket, amikor igazán nem kellene. Mert magunkkal visszük akár a mellékhelyiségbe is, beülünk vele a kádba, de mosogatás közben ugyancsak jó hallgatni, vagy nézni valamit rajta. Az autóban is velünk utazik, és itt jön az igazi probléma. Mert egy idő után az út lehet, hogy unalmassá válik, sorra pittyegnek az üzenetek, és jön a kísértés, hiszen egy kis nyomkodásba még senki nem halt bele! Pedig sajnos igen. Az autóban telefonozásba minden további nélkül bele lehet halni, tekintve, hogy rendkívül balesetveszélyes.

A kísértéseket a legjobb elkerülni, így aztán a legjobb megoldás, ha a telefont elrejtjük a táskánk mélyén, és lehetőleg le is halkítjuk. Egy kis digitális detoxra amúgy is szükség van, miért ne tegyük akkor vezetés közben?