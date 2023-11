Alaposan megújult a templom

Faragó Ferenc, önkormányzati képviselő, az egyházközség világi elnöke ismertette az 1786-ban épült templom felújítását, egyben felolvasta a projektben közreműködő szakemberek névsorát. Az elmúlt fél év során statikailag megerősítették a műemléképületet, újravakolták a lábazatot, a komplett külső homlokzat is megújult. Kicserélték a régi ereszcsatornákat, nyílászárókat és villámhárítókat, továbbá járda is épült. Elhangzott az is, hogy egy helyi vállalkozó a sekrestye kifestésével tette szebbé a templomot. Azt kívánta a jelenlévőknek, hogy ahogy ez a 237 éves templom fizikai mivoltában megújult, úgy erősödjenek meg ők is hitben és lélekben és úgy szeressék egymást, ahogy a Jóisten szeret minket.