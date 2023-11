Nagy sikert aratott a titokzatos pókhálószoba is, ahol szerencsére csak műanyagból készült pókok ijesztgették a látogatókat. A programok között szerepelt célbadobás is, de sokan készítettek papírból tököket az egyik műhelyben. Lehetőség nyílt arcfestésre is, de ezúttal csak kimondottan kelta motívumok készültek, hagyományos kelta színekkel, feketével, fehérrel és kékkel. Sokan jelentkeztek a boszorkányszépségversenyre, a beöltözött kislányokat pedig csokoládéval jutalmazták a szervezők.

Faragott tökökből készült kiállítást is láthattak a résztvevők. A helyi általános iskolában ugyanis tök jó napot rendeztek, amely alkalomra összesen huszonkilenc tök készült, ezeket állították ki a római táborban is. A szervezők sütőtököt is készítettek, amelyet főként a felnőttek fogyasztottak szívesen.