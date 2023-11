Vármegyejáró 1 órája

Bemutatkozik Csolnok, ahol pezseg az élet

Az idei esztendő is a beruházásokról szólt Csolnokon, hiszen megújult a sportcsarnok és befejeződött az Annavölgyi úti lakópark kialakítása is. A következő esztendő is bővelkedik majd fejlesztésekben.

Walczer Patrik Walczer Patrik

Forrás: 24 Óra Fotó: W. P.

Nyáron a Magyar Falu Program keretében elnyert 10 millió forintos támogatásból és némi önkormányzati önerőből a Dági utca újabb, 400 méteres szakaszán újult meg a járda. Nagy várakozás előzte meg az 1993-ban épült sportcsarnok energetikai korszerűsítését is, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) 120 millió forint támogatásból augusztus végéig megvalósult a fejlesztés. – Az önkormányzat 19 millió forintból rendezte a sportcsarnok környezetét. Az intézménybe látogatók legnagyobb örömére a parkoló szilárd térkőburkolatot kapott, fákat ültettünk, a zöldterület is megújult – ismertette Kolonics Péterné, a község polgármestere. Tavaly nyáron csőtörések történtek a Dorogi úton, melynek eredményeként megcsúszott a patakmeder partfalának egy része, később a nagy esőzések miatt tovább romlott az állapota. Az önkormányzat vis maior pályázat keretében végezte el idén a helyreállítást. Pezsgő élet jellemzi a falut

Az önkormányzat a szociális tűzifa program keretében 57 erdei köbméternyi fával 27 rászoruló családot támogathat idén. Az idei évben a 2022-ben született gyermekek tiszteletére 30 facsemetét ültettek el. Kolonics Péterné megköszönte Vigh Ádám munkáját, aki 13 évig vezette a sportcsarnokot, utódja Pivók Zsolt lett, aki újra megszervezte a téli teremlabdarúgó bajnokságot. A civil szervezeteknek, intézményeknek és önkormányzatoknak köszönhetően igen gazdag közösségi, kulturális, illetve sportélet jellemzi a községet. A falunap, a falukirándulás, az író-olvasó találkozók, a közösségi filmnézések és a zene világnapi koncert is sikeres volt, akárcsak a IX. Csolnok Ring teljesítménytúra, melyen 613 fő vett részt. Ezek alapján nem meglepő, hogy a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve Csolnokon térségi kulturális iroda nyílt. A lakosok örömére a településkép szempontjából is a legmegfelelőbb helyre, a községháza falára került az új bankautomata. Csolnok négyszer indult eddig a Virágos Magyarország versenyben, a közelmúltban kiemelkedő teljesítményéért szponzori díjat kapott a község. – A Fejlesztések Csolnok élhetőbb településsé alakítása céljából című TOP Pluszos pályázatunkra 205 millió forint támogatást nyertünk el. Ennek egy részéből elkezdődött a Berzéthy-villa felújítása: a szakemberek már elbontották a régi tetőt, idén még a koszorú elkészítése után új tetőszerkezet épül. Lehetőség nyílik továbbá a volt XII-es aknai bányaterület egy részének rekultivációjára és parkosítására is – mondta. A 2023-as év legnagyobb sikere, hogy elkészült az önkormányzat által kialakított Annavölgyi úti lakópark. Többségében helyiek és környékbeliek vásárolták meg a huszonegy összközműves telket, már csak egy földterület eladó, az első lakók egy hónap múlva költözhetnek be. Az új útszakaszok a Mókus és Panoráma utca neveket fogják viselni. Az önkormányzat a lakosság bevonásával dolgozik Csolnok fejlesztési tervén, amelyben rögzítenék, hogy a jövőben milyen célkitűzések valósuljanak meg a településen. 2024 elején elkezdődik a TOP Plusz keretében a Rákóczi tér rehabilitációja, felszámolják a balesetveszélyes állapotokat és új forgalmi rend lépne életbe. A Vidékfejlesztési Program keretén belül 3 millió forint támogatást nyertek a „Halottas egylet” épületének részleges felújítására. Az önkormányzat emellett a községháza tetőszerkezetének felújítására és játszótér fejlesztésre pályázna a Magyar Falu Programban. Nagy reményt fűznek az egykori homokvasút nyomvonalára tervezett élményúthoz is, melyet pályázat útján több környékbeli településsel közösen alakítanának ki. Ennek egyik állomása lesz a Laub Dominik ötlete alapján az önkormányzat és a Baumit Kft. támogatásával újjáépülő Ghimesy állomás épülete is. Kolonics Péterné köszöni Popovics Györgynek, a vármegyei közgyűlés elnökének és Erős Gábor országgyűlési képviselőknek a pályázatok elnyerésében és megvalósításban nyújtott segítséget. Segít és partner a vármegye

Két komoly fejlesztés is indulhat Csolnokon a vármegyei önkormányzat által koordinált TOP Pluszból elnyert támogatással. Az egyik a Rákóczi tér rekonstrukciója 50 millió forintból. A tér zöld részekkel tagoltan, a biztonságos gyalogos közlekedést megteremtve szolgálja majd tovább az autós forgalmat. A másik elnyert, 205 millió Ft-os pályázatból a volt bányatiszti lakást alakítják át közösségi térré, valamint a volt XII-es akna bányaterületét kármentesítik, majd parkosítással új rekreációs terület jön létre. A fejlesztést finanszírozó határozatot a vármegyei önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé. A megvalósítás a vármegyei önkormányzat fejlesztő szervezetével közösen történik. (Hirdetés) A cikk a csolnoki önkormányzat támogatásával készült.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!