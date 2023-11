Majd átadta dr. Kancz Csaba főispánnak a szót.

– Az elmúlt években kevés esetben tapasztaltuk, hogy hóesés is kiséri a zord időszakot. De tudhatjuk, hogy az egyre szélsőségesebb időjárás bármikor meglepetést okozhat. Egyik pillanatról a másikra egy napsütésből egy intenzív esőzés, nagy szél, vagy hóvihar is lehet – magyarázta a főispán. Hozzátette: a felkészülés mindig fontos, még akkor is ha úgy tűnik, hogy nehezen ér véget a nyár. De azt is látjuk, hogy a csapadékos és hideg idő is beköszöntött.

– Fel kell arra készülnünk, hogy bármelyik pillanatban itt lehet a tél egy intenzív havazás, egy hóhelyzet kialakulhat. Nagyon fontos, hogy az a szoros együttműködés, ami az évek óta kiválóan működik az továbbra is meglegyen – tette hozzá dr. Kancz Csaba. Mint mondta: november 10.-én, egy több órás megbeszélést is tartottak a védelmi bizottság társszerveinek a részvételével.

Komárom-Esztergom vármegyében a társzervezetek felkészültek a tél érkezésére

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

– Itt átbeszéltük részletesen a rendkívüli téli helyzetekre vonatkozó katasztrófavédelmi felkészítést. Átbeszéltük azokat a követendő magatartásokat és feladatokat, amelyeket ebben az időszakban meg kell tennünk. A szervezetek minden olyan szükséges intézkedést határidőre megtettek, ami azt szolgálja, hogy a vármegyénk lakosságát, illetve az átutazók legkevésbé érzékeljék a rendkívüli időjárás okozta nehézségek – mondta a főispán.

A sajtótájékoztatón részt vett a vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Rendőr-főkapitányság, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a MH Klapka György 1. sz. Páncélosdandár, illetve a Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának képviselője is.