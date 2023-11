– Hálás köszönet azért a szakmai fejlődésért is, amit az elmúlt években végeztek. Sokan Önök közül tovább művelték magukat, amire szintén nagy szükség van. De nem lehet ezt a munkát anélkül végezni, hogy a saját személyiségünket ne építenénk. Nagyon fontos, hogy ezt a többletet a magunk számára mindig összeszedegessük. Illetve nagyon hálásan köszönöm az otthoniak támogatását, a háttér támogatását, a türelmüket, a szeretetüket és a megértésüket, amit az Önök munkájához hozzátesznek – tette hozzá a város vezetője.

A polgármester megemlítette azokat a változásokat, fejlesztéseket Tatán, amik az óvodai dolgozókat is érintik. Ilyen a Magyary Zoltán Tudásközpont és Könyvtár hamarosan várható nyitása, ahol a gyerekeknek egy igazi kis paradicsomot rendeznek be. De megújul a kertvárosi óvoda épülete is, aminek hamarosan a munkálatai is elkezdődhetnek. Illetve évek után most újra lehetőség van a városban az ovisoknak is úszásoktatásra is járni.